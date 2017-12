Un grup de deputati a depus o sesizare la Curtea Constitutionala, dupa ce Dodon a respins repetat candidaturile inaintate de Guvernul Filip pentru a ocupa fotoliile de ministri - VIDEO

Sergiu SIRBU, 2DEPUTAT PD: "Astazi va anuntam ca din numele Comisiei juridice am inregistrat la CC sesizarea prin care am solicitat sa solutioneze acest blocaj institutional generat de refuzul deliberat al presedintelui tarii de a numi repetat unii membri ai Guvernului. Pacat ca intram intr-un nou an nou cu un astfel de blocaj. Am solicitat Curtii sa constate circumstantele care justifica instituirea interimatului functiei de presedinte al tarii, care va trebui sa numeasca membrii Guvernului, am solicitat examinare acestei sesizari in regim de urgenta speram poate chiar pana la Craciunul pe stil vechi sa avem un Guvern absolut functional."

O situatie similara a fost in cazul numirii ministrului Apararii. In luna octombrie, Curtea Constitutionala l-a suspendat temporar pe Dodon. Atunci, Curtea a constatat ca seful statului este in imposibilitate de a-si exercita functia, prin refuzul sau de a numi ministrul Apararii. Prin urmare, decretul a fost semnat de Presedintele Parlamentului Andrian Candu.

Curtea Constitutionala a luat atunci aceasta decizie dupa ce Guvernul i-a cerut sa-i permita sa-si numeasca ministru la Aparare.

Chiar si dupa decizia Curtii, Igor Dodon a declarat ca nu-l va numi pe Sturza ministru si i-a amenintat pe magistrati ca vor raspunde penal pentru hotararea luata. Totodata, el a spus ca nu il va include pe noul ministru Eugen Sturza in componenta Consiliului Suprem de Securitate.

Schimbarile in executiv au fost anuntate saptamana trecuta de liderul PD.



Printre noii candidatii se numara nume sonore precum Chiril Gaburici, Iurie Leanca sau Alexandru Tanase.