Mai multi elevi din tara vor invata sa construiasca si sa programeze roboti, dupa ce au primit seturi de robotica in cadrul unul proiect finantat de USAID - VIDEO

Sute de copii din tara vor invata sa programeze si sa asambleze roboti, astfel incat masinariile sa indeplineasca diferite sarcini. Astazi, 36 de institutii de invataman au primit in premiera seturi de robotica. In cadrul unui curs optional, copii vor invata cum pot sa construiasca cu ajutorul elementelor lego, propriul robot, in forma pe care si-o doresc.

Anatol GOREA, PROFESOR INFORMATICA, CAHUL: “Are integrat in el niste comenzi simple, are doua motorase, doi senzori.Sa programeze, copilul sa invete de mic sa gandeasca sa-l deplaseze, sa-l miste.”

Cursul optional de robotica aduce un plus in educatie, deoarece copiii interactioneaza cu roboti deja existenti, spun profesorii.

“Inceracam sa-i sustinem prin diferite proiecte cas a aiba un viitor mai bun”. 4030 01 “Dezvolta niste abilitati centrate pe gandirea logica a copilui, de orientare profesionala.”

Totodata alte 40 de scoli, care au primit anterior echipamente au beneificat de noi seturi de robotica, imprimante si scanere 3D pentru clasele primare. Veaceslav Matranici este profesor de robotica la liceul Caragiale din Orhei. El spun ca noul set ii va permite sa-i initieze in tehnologie si pe cei mici.

Veaceslav MATRANICI, PROFESOR DE FIZICA SI ROBOTICA: “O sa atragem pe cei din clasele primare sa se ocupe cu robotica. Anul acesta a creat si un club si o sa includem ceea ce invata in timpul lectii sa extinda in afara clubului. Aveam si eu emotii cu o sa vada elevii acesti roboti. Ma gandeam ca o sa-I vada mai mult ca o jucarie.”

Alexandru Grama este elev in clasa noua la liceul Ion Creanga din capitala. Invata sa ansambleze si sa programeze roboti mai bine de doi ani.

Alexandru GRAMA, ELEV: “Am invatat sa creez roboti. Acest robot pana cand poate merge in spate, inapoi, poate sa aprecieze distanta.As dori sa creez un robot care va ajuta omenirea, de exemplu, pentru batrani sa aiba grija de ei."

Karen R. HILLIARD, SEFA MISIUNII USAID IN MOLDOVA: “Cred ca toti copiii din Republica Moldova merita sa aiba acces la cele mai moderne tehnologii si echipamente digitale. Studiile arata ca elevii care au beneficiat de robotica sunt predispusi sa urmeze o cariera оn Tehnologie sau Inginerie.”

Programul “Roboclub” a fost lansat in 2014 cu suportul Agentiei SUA pentru Dezvoltare Internationala si a Guvernului Suediei si ministerului educatiei ca un program pilot in 6 scoli. In prezent, programul de studiere a roboticii include 112 licee, gimnazii, colegii si scoli profesioanale.