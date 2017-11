Elevii liceului Ion Vatamanu din Straseni au invatat cum sa acorde primul ajutor medical in caz de urgenta. Studentii rezidenti de la Universitatea de Medicina le-au oferit o lectie practica - VIDEO

Lectia practica a inceput cu exercitiul de acordare a primului ajutor medical unei persoane aflate in stop cardio-respirator.

Ulterior, elevii au aflat cum ii pot ajuta pe cei care s-au inecat cu mancare. La sugari manevrele trebuie executate cu mai multa grija. Dupa cateva exercitii, unii s-au aratat siguri ca pot face fata oricarei situatii.

“Folosim doar doua degete. Ca au fostmulte cazuri in care le-au rupt coastele la copii.”

“In cazul copiilor facem compresii, dar nu agresive apoi il intoarcem pe spate.”

“Sunt unele nuante sa nu apesi prea tare sau ritmul care trebuie stiute.”

Catalina Calancea, eleva in clasa XII, spune ca nu a avut situatii in care sa fie nevoita sa acorde primul ajutor medical. Este sigura ca lectia practica de astazi ii va prinde bine, deorece vrea sa devina medic.

Catalina CALANCEA, ELEVA: “Pozitionarea mainilor cum se face fiecare pas la copii la adulti cate contractii se fac.”

Primul ajutor acordat pana la venirea medicilor salveaza vieti, spune Oleg Schiopu, care imbina armonios viata de student cu cea de felcer.

Oleg SCHIOPU, STUDENT, UNIVERSITATEA DE MEDICINA: “Lucrez in ambulanta si am avut des cazuri cand persoanele apropiate nu stiau cum sa actionize nu doar medicii, dar si oamenii sa stie cum sa procedeze in asa cazuri."

Viitorii medicini recunosc ca nu a fost usor sa o faca pe profesorii. La final elevii au primit cate un certificat. Unii au decis si unde il vor pune.

“In rama si pe perete in camera mea.”

In urmatoarele 4 zile alti circa 1500 de elevi din Chisinau, Ialoveni si Straseni vor fi instruti cum sa ascorde primul ajutor medical.Proiectul este implementat de Asociatia Studentilor si Rezidentilor in Medicina cu suportul USAID.