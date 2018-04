Mai multi locuitori de la Buiucani se plang ca nu mai pot circula pe un pod, pe care au mers timp de 25 de ani: "S-a surpat, lumea pe unde sa treaca?" Oamenii spun ca au scris si plangeri, insa degeaba - VIDEO

In urma ploilor din luna martie, pilonii podului au cedat, peretii s-au fisurat, iar o parte din acesta chiar s-a surpat.

“De multe ori m-am adresat domnului Nemerenco, am scris plangere. L-am invitat de multe ori sa vina, sa vada, dar nu s-a prezentat. Nu am primit nici raspuns la plangere.”

Valentin Gumeniuc locuieste de 26 de ani pe strada Rosiori. Barbatul spune ca de cand s-a construit podul nu s-a facut nici o reparatie. Acesta a fost ridicat de un locuitor, iar autoritatile par ca nici nu stiu de existenta lui.

“Vine apa de la deal si se scurge in rapa. Trebuie de construit un canal. Investitii zero din partea primariei.”

”Sectorul acesta acum s-a marit. Lumea asta pe unde sa treaca?”

Oamenii sustin ca sunt gata sa colecteze chiar ei bani, dar vor ca si autoritatile sa se implice.

”Suntem gata sa ajutam cu finante, dar aici trebuieste si tehnica, sa faca canale.”

Doar pietrele puse langa pod dau de stire ca trecerea e interzisa pentru masini. Celor din regiune le este frica si pentru viata copiilor.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Podul s-a surpat atat de tare incat prin daramaturi poti vedea cum curge apa, iar noaptea, in lipsa luminii, aceasta groapa se transforma intr-un real pericol.”

”Merg cu frica, in orice moment poate sa se prabuseasca.”

“Trebuie sa-l duci de maina, singur nu. Au pus pietrele cele ca sa vada lumea, asta nu e iesire din situatie.”

Un locuitor din apropiere sustine ca ambulanta ajunge greu in zona, iar taxiurile refuza sa preia comenzile.

”Am chemat taxi si ne-a spus ca la voi podul e stricat, iar pe celelalte drumuri sunt gropi si stricam masinile. Iesiti la strada, dar eu sunt invalid de gr 1 si nu pot merge.”

Strazile ocolitoare sunt inguste, iar o masina cu greu trece pe acolo. Mai sunt si gropi, iar ocolirea acestora a devenit un sport regional pentru soferi. Si mai greu le este in orele de varf, cand ambuteiajele sunt imense.

”In 30 de minute mergi 1km ca sa iesi la Vasile Lupu, aici era mai usor sa iesi.”

“Trebuie sa dai inapoi ca sa treaca altul. Drumul e ingust.”

Neintelegeri sunt si cu proprietarii garajelor pe langa care trece drumul. Acestia spun ca nu au niciun drept sa circule pe acolo deoarece este proprietate privata.

“Intrebarea este cat de legal e acest pod, pentru ca trece pe teritoriul cooperativei.”

"Sa ne gandim, asta e drum sau totusi teritoriu privat.”

”El afara sudeaza, la dansul vin masini si se repara. El omul castiga bani, iar noi il incurcam.”

“Garajul e pentru a pune masina, nu pentru a deschide service auto.”

Podul nu a fost trecut la balanta autoritatilor, insa acestea recunosc ca deplasarea pe acolo reprezinta un risc sporit.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIA GENERALA TRANSPORT PUBLIC SI CAI DE COMUNICATIE: ”De existenta lui presupun ca nici colegii de la drumuri nu au stiut. Directia Transport a facut un demers in adresa Institutului Chisinau Proiect, in care am solicitat o solutie de proiect la reconsituirea acestui pod.”

In urma solutiilor propuse de Institut, de comun acord cu Directia Arhitectura, podul fie va fi demolat, fie va fi reconstruit.