Mergeau cu masini de lux la spargeri si alegeau doar case de milioane de euro cu sisteme moderne de securitate. Pagubele: peste 20 de milioane de euro - "Operatiunea" pusa la cale de un grup de moldoveni, in Germania si Italia - VIDEO

Potrivit autoritatilor moldovene si germane, indivizii furau masini de lux, iar cu ele mergeau la spargeri. Acestia alegeau doar case luxoase cu sisteme moderne de securitate, din orasul german Hamburg. Pana a intra in locuinte, o perioada, moldovenii ii urmareau pe proprietari. Astfel, cand erau siguri ca proprietarii nu sunt acasa, moldovenii urcau pe acoperisuri, evitand sistemele de alarma si camerele de supraveghere, iar de acolo intrau in vile. Din case, acestia luau toate lucrurile de valoare, iar ulterior fugeau.

Potrivit procurorilor de la noi, gruparea de moldoveni a spart peste 20 de case de lux din Hamburg, pagubule fiind estimate la peste 20 de milioane de euro.

Stirea se actualizeaza.

Autoritatile de la noi impreuna cu cele din Germania au organizat in aceast dimineata o conferinta de presa la acest subiect.

Ion IACHIMOV, SEFUL INI: "Totul a inceput sa fie investigat in 2016. Este vorba despre o grupare de moldoveni care isi petrec activitatea in tari europene. Furturi din case de lux, furturi din magazine, furturi din transportul public. Furau bijuterii, metale pretioase, pietre, bani, obiecte de arta. Erau aduse in RM prin contrabanda. A fost pornita o cauza penala pe acest caz. S-a facut legatura cu Europol.

Astfel, la inceputul a anului 2017, autoritatile din Hamburg au pornit o investigatie pe faptul mai multor sustrageri din case de lux. Peste 20 de cazuri au fost inregistrate. Valoarea 20 de milioane de euro. La fel si in alte orase din Germania.

Modul in care actionau: efractia la domicilii prin acoperis. Membrii cunosteau foarte bine cum era instalat sistemul de alarma, cunosteau modalitatea de a le ocoli. Astfel, intrat in case de pe acoperis.

Luau din case lucruri pretioase si fugeau. Fiecare isi cunostea rolul, erau foarte bine organizati. Studiau foarte bine modul de viata a stapanilor locuintelor de lux. Intrau cand acestia nu erau acasa.

Pe langa asta, furau automobile de lux cu care mergeau la domiciliile pe care le spargeau. Operatiunea se numeste "Rooftop". Ieri si astazi au avut loc si au loc perchezitii la mai multe locatii din tara, iar in urma acestora mai multe persoane au fost retinute. Au fost ridicate si mai multe obiecte."