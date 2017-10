Un tort din... hartie igienica au adus cativa parinti la primaria capitalei si la ministerul Educatiei. Cer ca gradinitele sa fie asigurate cu sapun lichid si hartie igienica - VIDEO

Dis de dimineata un grup de parinti a pichetat cladirea primariei Chisinau, cerand conditii de igiena decente in gradinite. Parintii se plang ca ei cumpara hartia igienica si sapunul lichid din gradinite. Asta pentru ca de mai bine de 30 de ani nu au fost stabilite normativele care ar permite asigurarea cu produse igienice pentru fiecare copil. Mai mult in lista existenta, hartia igienica nu se regaseste.

“In aceste normative nu a fost inclusa hartie igienica. Cu ce si-au sters fundul copiii 31 de ani in gradinitele de stat din Republica Moldova. Nu s-a facut un calcul cat sapun lichid, detergent.“

Artina Static are un copil la gradinita. Spune ca lunar achita cate 150 de lei pentru produsele igienice.

Artina STATIC, PARINTE: "In acest an am refuzat sa achit aceasta taxa si am fost acuzata ca copilul meu foloseste produsele pe care le cumpara alti parinti."

Problema asigurarii cu produse igienice in scoli si gradinite a fost discutata astazi si la sedinta primariei.

Viorica NEGREI, SEF ADJUNCT, DIRECTIA EDUCATIE, CHISINAU: “Aceste standarde au fost avizate de mai multe state, dar pot fi aplicate cand vor fi avizate de ministerul finantelor. Ministerul finantelor este in procedura de calcul a necesitatilor pentru fiecare copil in parte.”

Mihai MOLDOVANU, SEF DIRECTIE SANATATE: “Am verificat starea sanitara din bai si vicee. Au dreptate cand spun parintii ca nu este nimic acolo. Este o problema care trebuie rezolvata.”

Directorii gradinitelor recunosc ca si parintii contribuie la asigurarea cu produse igienice.

Veronica COSNICEANU, DIRECTOR GRADINITA: “Sunt comitetele de parinti care aduc si dsitribuie dupa necesitati sapun, hartie igienica. Noua ni se distribuie odata la jumatate de an produsele necesare.“

Victoria DIACON, SEF DE GOSPODARIE, GRADINITA 215: “Hartia igienica nu se aduce si nu se distribuie in institutie. Se distribuie doar gelul de vesela si sapunul lichid.”

De la primaria capitalei, parintii au mers cu un tort din hartie igienica la ministerul Educatiei. Aici au astepat mai bine de jumatate de ora pana cand un responsabil a venit sa discute cu ei.

“Asta demonstreza cat de mult ministerul Educatiei. Am si telefonat.”

Seful directiei invatamant general al ministerului Educatiei a refuzat sa ia darul adus de parinti. Resposabilii de la ministerul Educatie ne-au comunicat ca vor cauta solutii, iar problema va fi rezolvata, astfel ca institutiile de invatamant sa fie asigurate cu produse de igiena.