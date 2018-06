Mai multi parinti au protestat in fata Guvernului. Ei au solicitat autoritatilor sa asigure dreptul la educatie a copiilor cu cerinte educationale speciale. Ce raspuns au primit de la Ministerul Educatiei - VIDEO

Parintii care au copii cu nevoi speciale au scandat minute in sir in fata guvernului si a Ministerului Educatiei pentru a cere respectarea dreptului acestora la studii.

Lucia Guzo creste un copil cu dizabilitati grave, care isi face studiile la scoala nr. 6 din capitala. In acest an baiatul a terminat clasa a 8-a, insa femeia nu stie daca acesta se considera absolvent sau nu. Ea sustine ca in clasa intai li s-a promis ca elevii vor invata opt clase, iar in a 9-a si a 10-a vor invata o meserie, lucru care s-a amanat pe parcurs.

Lucia GAZO, PARINTE: ”-Cu un certificat de clasa a 8-a ce puteti face dupa? Nimic, decat sa acopar ceva pe perete care nu ma aranjeaza. Eu as vrea ca copilul meu sa fie nu doar clasa a 9a, dar si a 10-a.”

Femeia spune ca responsabilii de la Ministerul Educatiei le joaca drepturile ca pe o minge si nu au oferit un raspuns clar la solicitarea grupului de parinti, iar in luna iunie copiii au primit certificatul de absolvire a 8 clase. Scoala profesionala in care ar avea sansa sa mearga baiatul ei este doar pentru cei cu deficiente de vaz si auz.

Lucia GAZO, PARINTE: “Ministerul ne pune pripoane mereu. Copilul meu pur si simplu va veni la scola, nu va lua nimic, nu o sa invete timic. Chiar si in aceste scoli nu sunt cadre didactice care sa asigure siguranta copilului meu."

”Ne-au spus ca vom fi transferati in clasa a 9-a. Dupa ultimul sunet ne-au informat ca aceasta nu va mai fi. Parintii s-au revoltat, copiii au ramas fara bal de absolvire, iar ei ne invita sa luam si certificatul de absolvire.”

Femeia se plange ca nu-si permite sa achite serviciile unui centru de reabilitare. Pentru o ora trebuie sa scoata din buzunar in jur de 50 de lei, iar 8 ore ar costa 400 de lei, in conditiile in care ea are un salari de 1700 de lei.

“Fizic nu sunt in stare. Noi nu putem nici sa avem zi completa de munca pentru ca acestia au nevoie de ingrijire non stop.”

Prescolarii din Gongaz sunt lipsiti si ei de dreptul la studii. Parintii se plang ca de mai bine de cinci ani, acestia invata impreuna cu elevii din gimnaziu.

”In scoala auxiliara din Congaz nu se deschide clasa I-a deja cinci ani la rand. Copiii nostri tot trbuie sa aiba cunostinte elementare, sa invete sa citeasca, sa scrie si sa comunice cu oamenii.”

Parintii se intreaba de ce ani la rand autoritatile calca in picioare drepturile copiilor cu nevoi speciale.

”Va fi iarasi septembrie. Ce sa facem cu acesti copii? Sa-i inchidem in casa intre patru pereti? De ce sa izolam acesti copii?”

”Ii dam in judecata. Vrem sa ni se ofere un raspuns, de ce e asa o dezordine in sistemul de invatamant.”

Intamplator sau nu, dar aseara, dupa ce a fost anuntat protestul si conferinta parintilor, Ministerul Educatiei a emis un ordin prin care in anul de studii 2018-2019 va fi creata clasa a 9-a pentru elevii din scolile auxiliare. Aplicarea acestei prevederi tine insa de autoritatile locale, mai precizeaza responsabilii de la minster.