Mai multi parinti au protestat in fata Ministerului Sanatatii si au cerut autoritatilor ca medicii incompetenti sa fie trasi la raspundere - VIDEO

Ludmila Botnaru spune ca a venit la protest pentru a cere ministerului Sanatatii sa investigheze cazul baietelului sau, care a decedat la Institutul Mamei si Copilului dupa ce timp de trei zile i-au fost administrate picuratori. Femeia acuza medicii de neglijenta si se plange ca la o luna de la deces nu a primit expertiza medico-legala.

Ludmila BOTNARU, MAMA: “Ne-a spus ca timp de 3-4 saptamani ni se da rezultatele la expertiza si a trecut o luna si o zi si nu mi s-a dat nici un raspuns la cazul dat.”

Cere dreptate in cazul micutului Marius si Ana Rotari, care spune ca ii este teama ca intr-o zi si copilul sau ar putea suferi din cauza incompetentei doctorilor. Plecata peste hotare de cativa ani, ea sustine ca diferenta dintre sistemul medical de la noi si din strainatate e ca de la cer la pamant.

Ana ROTARI:“Protestam ca nu se face dreptate in tara. Copiii nostri mor si medicii liber vorbesc: Sunt 40-50 de copii care mor anual si copilul vostru nu este primul.”

Se plange de neglijenta doctorilor si Maria Olar, care spune ca dupa ce anterior nu i s-a acordat ajutor la timp si i-a fost pusa o diagnoza gresita, nu mai are incredere in medici.

Maria OLAR:“Cand a venit ambulanata acasa, nu aveau nici un medicament in geanta, au deschis geanta si m-am uitat. Au sunat peste tot, le-am spus ca am iesit din penitenciar si ca ma simt foarte rau si spuneau toti medicii ca sufar de depresie, dar s-a adeverit ca am pneumonie bilaterala. Nu lucreaza medicina deloc.”

Iar Cristina ne-a povestit ca a ajuns cu bebelusul sau la spital, dupa ce farmacista a eliberat un alt medicament decat cel prescris de medic.

Cristina TURCANU :“La intrebarea mea de ce nu au facut niste investigatii mai ample, Ministerul Sanatatii ne-a raspuns ca daca vor trece aceasta limita de control, farmacia ii va da in judecata si ei nu au chef sa se judece.”

Sa discute cu protestatarii a iesit secretatul de stat, Boris Galca. Acesta a incercat sa linisteasca parintii, promitandu-le ca va documenta fiecare caz in parte, iar medicii incompetenti vor fi pedepsiti.

Boris GALCA, SECRETAR DE STAT:“Cazuri de acestea care au fost, cu regret s-ar mai putea intampla, noi vom fi atenti pe fiecare caz, vom documenta fiecare caz prin comisie de ancheta interna.”

In Republica Moldova nu exista o lege a malpraxisului, care prevede tragerea la raspundere a medicilor pentru prejudiciile produse din eroare.