Mai multi politisti au fost suspendati temporar din functie, iar pe numele sefului IP Rezina a fost deschisa o ancheta interna, dupa ce oamenii legii ar fi confiscat tirajul ziarului "Cuvantul": "Sunt ilegalitati" - VIDEO

Tudor IAŞCENCO, REDACTOR-ŞEF ZIARULUL LOCAL "CUVÂNTUL": "Noi o sa contestam toate astea in judecata, toate astea sunt ilegalitati. Asta e o urmare a investigatiilor facute anterior."

Conducerea ziarului spune ca joi in jurul orei 15, in momentul in care un angajat al tipografiei transporta cu automobilul propriu, cele cateva mii de exemplare la Oficiul Postal din Rezina, a fost oprit de un echipaj de politie care i-ar fi cerut un act de provenienta a marfii.

Tudor IAŞCENCO, REDACTOR-ŞEF ZIARULUL LOCAL "CUVÂNTUL": "I-a fost facut un proces verbal de antreprenoriat ilegal soferului pe care l-am rugat in lipsa noastra sa duca ziarul de la tipografie la posta si i-a pus 3000 de lei amenda."

Totodata, seful Inspectoratului de Politie din Rezina spune ca masina stopata, iar ulterior sechestrata din motiv ca soferul nu avea acte de provenienta a ziarelor.

Igor BOTEA, SEFUL INSPECTORATULUI DE POLITIE REZINA:"Ca urmarea fost escortata la Inspectoratul de Politie Rezina, unitatea de transport cu ziarele si au fost ridicate pana la solutionarea cazului dat."

In urma informatiilor aparute in presa, ministerul de Interne a anuntat astazi ca Inspectoratul General al Politiei a initiat o ancheta interna pe numele sefului IP Rezina si al politistilor implicati.

De asemenea, conducerea IGP a luat decizia ca persoanele vizate sa fie suspendate din functie pe durata anchetei.