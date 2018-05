Mai multi politisti de la IP Rezina, suspendati din functie, dupa ce au confiscat tirajul ziarului "Cuvantul". Cum s-a intamplat totul

"Inspectoratul General al Poliţiei a iniţiat o anchetă internă pe numele şefului IP Rezina şi al poliţiştilor implicaţi, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi luarea unei decizii legale. De asemenea, conducerea IGP a luat decizia ca persoanele vizate să fie suspendate din funcţii pe durata desfăşurării anchetei", se arata in comunicatul emis de MAI.

Ancheta a fost dechisa de IGP, dupa ce ieri, tirajul ziarului regional ”Cuvantul” din Rezina a fost sechestrat de catre Politia din Rezina.

Conducerea ziarului spune ca totul s-a intamplat in momentul in care un angajat al tipografiei transporta cu automobilul propriu, 3800 de exemplare, la Centrul Postal Rezina. De acolo, acestea urmau, ca in aceasta dimineata, sa fie distribuite catre abonati.

Redactorul-sef al publicatiei ”Cuvantul”, Tudor Iascenco, sustine ca masina angajatului tipografiei a fost transportata la Politie, iar tirajul ziarului sigilat, pe motiv ca soferul nu ar fi avut foaie de parcurs. Tudor Iascenco a mai spus ca masina este proprietatea angajatului si nu a redactiei, prin urmare, soferul nu avea cum sa aiba nevoie de foaie de parcurs, scrie Ziarul Cuvantul.

Tirajul ziarului trebuia sa fie transmis Postei, ieri, la ora 15.00, ca sa fie distribuit azi dimineata catre cei 3800 de abonati din raioanele Rezina si Soldanesti.

Echipa ziarului ”Cuvântul” a realizat mai multe anchete, unele în colaborare cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice, despre scheme de corupţie şi gestionare frauduloasă a banilor publici de către administraţia raionului Rezina, noteaza sursa citata.

Ulterior, mai multe organizaţii neguvernamentale din domeniul mass-media, printre care şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice, au cerut, ieri, printr-o declaraţie publică, ministrului Afacerilor Interne Alexandru Jizdan să iniţieze o anchetă de serviciu şi să dispună de urgenţă scoaterea sechestrului pentru ca tirajul ziarului „Cuvântul” să ajungă la cititori, fără a-i priva de dreptul la informaţie. ONG-urile solicită primului ministru Pavel Filip şi preşedintelui Parlamentului Andrian Candu să intervină pentru a elucida cauzele reale ale producerii acestui incident şi posibilele implicaţii politice.

Tot ieri seara, dupa incident, prim-ministrul Pavel Filip a cerut conducerii Ministerului Afacerilor Interne să declanşeze de urgenţă o anchetă internă în legătură cu ”cazul semnalat în mass media privind o posibilă confiscare a unui autoturism în care s-ar fi aflat tirajul unui ziar local din Rezina”. Premierul a cerut, de asemenea, ca ”opinia publică să fie informată în legătură cu acest caz şi despre rezultatul anchetei, iar în cazul în care se va constata că au existat abateri din partea poliţiştilor, aceştia să fie sancţionaţi în conformitate cu legea”, se arată într-un comunicat plasat pe site-ul Guvernului R.Moldova.

Tirajului ziarului regional „Cuvântul” a fost scos de sub sechestru şi a ajuns la centrul de poştă Rezina. Potrivit directorului API, Petru Macovei, poliţia i-a intentat proces verbal şoferului pentru „activitate antreprenorială ilegală” şi l-a amendat cu 3000 de lei.