Mai multi profesori, parinti si elevi au protestat si astazi fata de retinerea conducerii liceului Orizont. Oamenii au cerut ca persoanele retinute de SIS, sa fie eliberate: "Tatal meu nu este terorist" - VIDEO

"Ne vrem profesorii inapoi"

Fiica uneia dintre persoanele retinute ne-a spus ca a stat ieri ore in sir la aeroportul Internationl Chisinau, in speranta ca isi va vedea tatal. Cu lacrimi in ochi, adolescenta cere ca el sa fie eliberat.

"Tatal meu nu este terorist, va rog sa-l eliberati pe el. Dimineata cand am vrut sa plecam cu familia la scoala, a venit o masina mare, l-au luat pe tatal meu si l-au pus in masina. Noi am strigat, am alergat dupa el. Ei nu ne-au dat voie, pe urma sora a vrut sa plece cu tata, insa au luat-o si au impins-o din masina."

Mai multe persoane din conducerea liceului moldo-turc Orizont, printre care si directorul institutiei, au fost retinute ieri dimineata. Serviciul de Informatii si Securitate anunta ca sase cetateni straini au fost declarati indezirabili si expulzati din Moldova pentru ca ar avea legatura cu o grupare islamista.

Nu am reusit sa aflam de la Serviciul de Informatii si Securitate unde se afla la moment cetatenii turci. Avocatii persoanelor retinute spun ca vor organiza astazi un protest in fata Parlamentului dupa care vor manifesta si in fata cladirii SIS-ului.