In timp ce BNM a anuntat printr-un comunicat de presa ca cel de-al doilea raport international privind furtul miliardului este gata, insa nu va fi facut public in totalitate, zeci de simpatizanti ai Platformei Demnitate si Adevar protesteaza in fata Bancii Centrale si cer autoritatilor institutiei sa publice raportul Kroll 2 integral.