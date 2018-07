Mai multi soferi, care au circulat astazi pe soseaua Chisinau-Leuseni, s-au ales cu parbrizele si lunetele tandari din cauza pietrisului asternut pe drum. Ce spun cei de la Administratia de Stat a drumurilor - VIDEO

Ana Dioma s-a pornit astazi in vacanta in Grecia insa a ajuns doar pana in satul Boltun din Nisporeni. Acolo din cauza pietrisului asternut pe drum, a facut tandari geamul din partea soferului si i-a avariat parbrizul.

Ana DIOMA: "Mergeam pe acea portiune de drum si intr-un moment am auzit un bubuit. Toate tandarile au cazut in masina si deodata nu am inteles ce se intampla si am oprit.”

Femeia spune ca atunci cand a oprit a vazut mai multi soferi care stationau pe marginea drumului, avand parbrizele sparte.

"Masina mea a avut de suferit cel mai mult. Doua geamuri sunt sparte. La altii parbrizele sparte. Noi am plecat dar sunt convinsa ca astazi o sa fie mai multe incidente."

Dupa acest incident femeia a mers cu masina la politie. Responsabilii de la Inspectoratului de Politie din Nisporeni spun ca au fost alertati de mai multi soferi si au fost la fata locului.

Lilian LANGA, SPECIALIST SUPRAVEGHERE TEHNICA SI ACCIDENTE, IP NISPORENI: “Mai multe pietre, in urma plombarii carosabilului au sarit in mijloacele de transport si au deteriorat, am fost la fata locului si am depistat ca pe carosabil se afla petris, au fost deteriorate 5 mijloace de transport, alte circumstante se stabilesc.”

Responsabilii de la Administratia de Stat a Drumurilor ne-au spun ca nu stiu despre lucrarile de reparatie a drumului si cine a efectuat lucrarile, asa ca vor veni ulterior cu o reactie.