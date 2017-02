Mai multi soferi care au masini cu numere transnistrene se plang ca nu-si pot inmatricula automobilele in dreapta Nistrului asa cum prevede o hotarare aprobata recent de Guvern - VIDEO

Alexei Samsonov, este proprietarul unei masini cu numere de inmatriculare transnistrene, insa are viza de resedinta la Chisinau. Dupa ce a aflat ca de la 1 aprilie nu va putea sa circule cu ea in dreapta Nistrului a decis sa-si inmatriculeze automobilul aici. La biroul vamal, insa surpriza.

Alexei SAMSONOV: “Toate masinile care au fost devamate in transnistria au fost aduse prin Ucraina din Europa, in momentul dat punctul asta ne interzice devamarea masinelor in RM. Si colaboratorii vamei spun c anu putem sa facem nimic asa e legea.”

In aceeasi situatie sunt si alti soferi, care au masini cu numere transnistrene. Este vorba de cei care au adus masinile in Moldova prin regiunea transnistreana. Ei se tem ca nu vor reusi sa-si inmatriculeze automobilele pana la 1 aprilie.

“Acus e intai aprilie si noi o sa fim nevoiti sa tinem masinele. Oamenii sunt dusi in eroare, mass-media spune o chestiune la fata locului e altceva. Intri in birou dau toti din umeri. Pur si simplu o sa stam cu masinele in ograda si o sa fim nevoiti sa mergem cu transportul public.”

“Acum am intrat la postul vamal si au spus ca cu numere transnistrene nu s-a hotarat nimic ca nu se poate de devamat. M-am uitat pe internet au spus ca se poate de devamat si cand am venit nu se poate de facut nimic au spus.”

“Legea sta undeva in dulap la departamentul vamal central al rm si dumnealor spun ca de acolo nu a venit nici un ordin, cum sa decida ei si ce documente trebuie pentru a devama masina in cauza.”

Solicitati de Pro TV, cei de la Serviciul Vamal ne-au spus ca legea functioneaza, iar cei care nu-si pot inmatricula masinile nu respecta prevederile legii si ca mai multi soferi deja si-au inmatriculat masinile.

Cristina RĂU, OFIȚER DE PRESĂ, SERVICIUL VAMAL: “Vamuirea respectivelor masini in conditiile legii numarul 88 se desfasoara fara careva impiedimente, noi avem deja vamuite 25 de autoturisme de la inceputul anului, iar incepand de vineri au fost vamuite 14.”

Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Vamal, Cristina Rau, la moment nu exista nici o solutie pentru soferii care nu-si pot inmatricula masinile, conform recentei hotarari e guvern.

Pentru a putea inregistra masinile in dreapta Nistrului, soferii trebuie sa scoata masina de la evidenta din regiunea transnistreana, sa mearga la centrele de inmatriculare cu un act de identitate, cu un act care confirma dreptul de detinere a automobilului si o declaratie pe propria raspundere ca acesta le apartine.

Legea se aplica pentru soferii care au intrat in posesia auturismelor nu mai tarziu de 1 noiembrie 2016. Incepand cu 1 aprilie moldovenii, care au viza de resedinta in dreapta Nistrului nu vor mai putea circula cu masinele inmatriculate in stanga Nistrului.