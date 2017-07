Mai multi studenti de la medicina risca sa achite cate 235 de mii de lei Ministerului Sanatatii: au invatat la buget si au fost repartizati sa munceasca in spitalele din sate si raioane, dar au refuzat - VIDEO

Daniel Moscalenco, scrie pe facebook ca este absolvent la medicina si ca a fost repartizat sa munceasca timp de 3 ani la spitalul din Soldanesti, el fiind din capitala. Tanarul a publicat si o copie a unei cereri de chemare in judecata a colegului sau, care de asemenea a invatat la buget.

Documentul este semnat de viceministrul sanatatii, Oleg Creciun. Responsbailii din sanatate sustin ca taxa pentru studii a fost achitata de catre stat, iar acum tinerii sunt obligati sa restitutie banii, ori sa munceasca in institutiile propuse de minister.

Stela GRIGORAS, MINISTRUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: “Trebuie sa ma documentez, dar totul este legal. Recent Curtea de Conturi a cerut ministerului sanatatii explicatii, pentru ca asta inseamna pierderi la bugetul de stat."

Studentii sunt nemultumiti de faptul ca sunt repartizati sa munceasca in spitalele, care se afla prea departe de locul unde au viza de resedinta. Asta ar insemna ca ei vor fi nevoiti sa se stabileasca acolo cu traiul, ceea ce ar fi destul de dificil pentru rezidentii, care au familii.

In acest an, 245 de absolventi au fost repartizati in spitale, iar cei mai multi au fost trimisi in centrele medicale din sate si raioane, sustin cei din sanatate. Alti, 113 rezidenti vor munci in capitala.