Mai putine acte, dar si agentii. Guvernul a creat inca doua agentii noi, care vor inlocui 10 institutii cu functii de control - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Dupa analiza pe care au facut-o colegii nostri impreuna cu cei de la Banca Mondiala, am ajuns la concluzia ca putem reduce cu inca 140 de actele, e vorba licente, autorizatii si certificate...”

Cu alte cuvinte, in functie de domeniu de activitate ales, orice antreprenor va prezinta organelor abilitate de trei ori mai putine acte, decat acum. Este vorba de pana la 150 de acte si nu peste 400 cum este acum. Asta le-ar permite oamenilor de afaceri sa economiseasca timp si bani, fiind vorba de peste 43,6 milioane de lei, spune Guvernul.

Totodata, a fost redus si numarul institutiilor de control, din cele 60 cate sunt acum vor ramane doar 13. Astazi, au fost create doua agentii noi. Potrivit proiectului, Centrul National de Sanatate Publica se va transforma in Agentia pentru Sanatate Publica, care va prelua functiile de contol a inca 6 institutii - Serviciul de Supraveghere de Stat, Compania Nationala de Asigurari in Medicina, Agentia Transplantului, Agentia Medicamentului si Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor.

Octavian CALMIC, MINISTRUL ECONOMIEI: ”Doar o singura institutie va verifica, in functie de dupa un anunt prealabil...”

A fost creata si Agentia pentru Supraveghere Tehnica, care va avea grija sa verifice utilajele si echipamentele din localuri. De asemenea, inspectorii Agentiei impreuna cu pompierii vor verifica normele antiincendiu.

Toate modificarile ar urma sa intre in vigoare imediat ce vor fi votate in Parlament. Tot Guvernul a decis ca in primii 3 ani de activitate antreprenorii sa nu fie verificati. De asemenea, controale inopinate vor avea loc doar daca va exista un motiv clar. La verificari trebuie sa participe cel putin 3 inspectori.