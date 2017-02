Mai rau ca la tara. Primele raze de soare au transformat Chisinaul intr-un oras plin de noroi si baltoace. Pe unele strazi din capitala, e greu sa mergi fara cizme de cauciuc - VIDEO

In capitala, ca la tara. Iesi din casa cu incaltamintea curata, iar inapoi ajungi plin de noroi. La fel este si in cazul soferilor, care au renuntat sa mai mearga la spalatorii. Soarele, care a inceput sa topeasca zapada a lasat in urma sa baltoace si noroi, iar in locul mormanelor de omat negru de pe marginea drumurilor, rasar altele de gunoi.