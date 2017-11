Maia Sandu a primit raspuns de la Procuratura: "Plahotniuc este curat ca lacrima. Nu sunt destule probe pentru a deschide o cauza penala. Au audiat rudele lui"

Maia Sandu, LIDER PAS: "Am primit raspuns de la Procuratura la denuntul facut pe numelul lui Vlad plahotniuc, denuntul in care l-am acuzat de uzurpare de putere. Surpriza ca procuratura informeaza ca Plahotniuc este curat ca lacrima. Audiati de Procuratura au fost: presedintele parlamentului Adrian Candu si deputatii Ghiletchi, Violeta Ivanov, Anatol Zagorodnii spun ca nu exista imixtiune din partea lui Plahotniuc in activitatea Parlamentului. Si prim-ministrul Filip spune ca nu exista nicio imixtiune din partea lui Plahotniuc in activitatea Executivului.

Si toate faptele care le invocam noi in denunt sunt motivate politic si nu pot fi folosite pentru a deschide o cazua penala. De ce procuratura a ales sa audieze doar persoane care sunt rude cu Plahotniuc sau cei din partid.

Toate aceste lucruri sunt niste formalitati. Am venit sa le transmitem procurorilor niste inregistrari audio niste conversatii telefonice cu Platon si sa vedem ca poate de aceasta data ne vom face auziti. Opinia publica este manipulata de catre instititutiile media ale lui Plahotniuc. Aceste inregistrari au aparut dupa denunt, dar ele sunt din 2014-2015."





Liderul PAS a depus denuntul pe numele lui Vlad Plahotniuc la sfarsitul lunii septembrie, acuzandu-l pe acesta de uzurparea puterii in stat. Finul lui Plahotniuc, Andrian Candu a spus ca Sandu este... lipsita de imaginatie.