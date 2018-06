Maia Sandu, despre decizia Curtii de Apel: "O decizie foarte dura si nu poate fi explicata. Cei din partea lui Plahotniuc nu-si dau seama cat de grava este aceasta decizie"

Maia SANDU, LIDER PAS: "Este o decizie foarte dura si nu poate fi explicata. In pofida reactiilor dure, cetatenii au iesit si si-au aratat nemultumirea. Cei din partea lui Plahotniuc nu-si dau seama cat de grava este aceasta decizie. Nu este o noutate cine controleaza justitia in Moldova. Aceasta actiune este irationala. El e irational, trebuie sa intelegem ca asemenea om trebuie oprit astazi, daca il lasam sa anuleze alegerile din Chisinau, data viitoare cand cetatenii vor merge la vot nu vor mai avea acest vot. In spatele deciziei sta Vlad Plahotniuc. Daca Curtea Suprema va mentine aceasta decizie, inseamna ca Plahotniuc declara razboi.

Ei aveau nevoie de o aprobare din partea Occidentului, ei vor sa fure votul de la alegerile parlamentare. Daca nu se schimba aceasta decizie, Plahotniuc are de gand sa se instaleze la putere."

Astazi, completul de judecatori de la Curtea de Apel au confirmat decizia Judecatoriei Chisinau, din 19 iunie, de ilegalitatea alegerilor locale de la Chisinau.

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie. Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.