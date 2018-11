Reactia premierului Pavel Filip la acuzatiile aduse de Maia Sandu - VIDEO

Maia SANDU, LIDER PAS: "Am promis oamenilor cu care m-am intalnit la piata ca am sa vorbesc despre asta la televizor si am vorbit despre lucrul acesta si cu oameni de afaceri. De exemplu problema nucilor, exportul nucilor. Agentii economici care se ocupau pana acum de acesta cultura nu mai pot exporta, am fost la piata si am vazut oameni care se plang ca preturile la nuci au scazut dramatic.

Pentru ca familia prim-ministrului a monopolizat exportul de nuci si respectiv dicteaza preturile in tara. A scazut pretul dramatic pentru oamenii sarmani care cresc nuci in curte si toamna vin sa faca un ban si toate business-urile mai mici care se ocupau de acesta cultura acum s-au pomenit in prag de faliment pentru ca s-a creat un monopol. Pe langa toate celelalte monopoluri pe care le avem s-a mai creat unul. Iata familia prim-ministrului a decis sa se imbogateasca pe seama acestui monopol.

Acesta este un exemplu de schema. Despre asta vorbesc oamenii si agentii economici care ne-au spus despre aceasta problema si care au incercat sa ajunga in institutiile publice si sa afle un raspuns si asta li s-a spus din aceste institutii publice ca "nu putem sa rezolvam, este cineva care vine din familia prim-ministrului."

Declaratiile au fost facute aseara la emisiunea InPROfunzime. Premierul Pavel Filip ne-a spus ca acuzatia Maiei Sandu s-a lipit ca nuca de perete si ca nici el si nici familia sa nu au vreo legatura cu monopolul asupra exportului de nuci.

