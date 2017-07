Maia Sandu il acuza pe premierul roman ca incurajeaza un sistem electoral care ar pune capat democratiei in tara noastra: " Inseamna sfarsitul democratiei in Republica Moldova" - VIDEO

Maia SANDU, LIDER PAS ”Am aflat cu regret că, în timp ce noi protestam împotriva abuzurilor unei guvernări care vrea să ne ducă pe calea dictaturii, premierul Tudose a încurajat public adoptarea unui sistem electoral care va favoriza forţele pro-Kremlin la următoarele alegeri şi care înseamnă sfârşitul democraţiei în Republica Moldova.” a scris Maia Sandu pe facebook, care s-a aratat indignata de declaratiile premierului roman, mai ales ca si Romania ar fi renuntat la sistemul mixt, pentru ca nu ar fost potrivit.

SURSA FACEBOOK.COM

Mai mult, Maia Sandu crede ca guvernarea ar fi dezinformat oficialii romani. Ieri, Mihai Tudose in timpul vizitei in tara noastra a spus ca nu vede o problema in modificarea sistemului electoral.

Proiectul prvind votul mixt a fost votat acum doua zile in mai putin de patru minute, in timp ce partidele de opozitie parasisera sala in semn de protest, iar afara cateva zeci de oameni manifestau impotriva modificarilor. In aceeasi zi, in graba mare presedintele a si promulgat legea, care ieri a fost publicata in Monitorul Oficial. Uniunea Europeana s-a aratat ingrijorata de aprobarea sistemului mixt. Intr-o declaratie semnata de sefa diplomatiei europene Federica Mogherini si de comisarul european pentru politica de vecinatate Johannes Hahn, oficialii europeni afirma ca adoptarea votului mixt vine in contradictie cu recomandarile comisiei de la Venetia.