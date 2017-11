Maia Sandu le raspunde socialistilor: "Referendumul a aratat ca socialistii sunt mult mai slabi decat ii arata Plahotniuc."

Maia Sandu, LIDER PAS: "Nu am pierdut nimic pentru ca nu am participat la acest binom Plahotniuc-Dodon. O dovada pentru cetateni si pentru acesti politicieni iresponsabili este ca minciuna iese la suprafata. Multi cetateni au inteles ca Dodon i-a deschis usa larg lui Plahotniuc in Parlament.

Referendumul a aratat ca socialistii sunt mult mai slabi decat ii arata Plahotniuc. Si Dodon nu ar fi ajuns ca presedinte daca Plahotniuc nu il ajuta, oamenii au inteles ca Plahotniuc si Dodon se ajuta reciproc."

Maia Sandu a fost criticata de Ion Ceban pentru faptul ca nu a vrut sa participe la referendum si a acuzat-o de faptul ca acum Primaria va ajunge pe mana lui Plahotniuc.