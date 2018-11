Maia Sandu sustine ca este urmarita de politisti: "Se opresc inclusiv si la poarta oamenilor la care mergem noi". Liderul PAS a publicat mai multe poze in care apar doi politisti, imbracati in civil. Reactia MAI

Maia Sandu sustine ca a fost urmarita de politisti, la Ungheni. Intr-o postare pe facebook, liderul PAS a publicat mai multe poze in care apar doi politisti, imbracati in civil, si le cere autoritatilor sa inceteze aceste actiuni. Cei de la MAI spun ca cei doi politisti sunt angajati la IP Ungheni si sustin ca mesajul Maiei Sandu este o provocare si o incercare de a implica politia in jocuri politice.