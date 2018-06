Maia Sandu si Andrei Nastase au anuntat proteste pentru acest weekend: "Daca nu ne aparam tara acum, pe Plahotniuc nu-l va opri nimeni. Noi vrem sa-i spunem ajunge, ne-am saturat." Declaratiile facute

Maia SANDU, LIDER PAS: "Plahotniuc vrea sa e arate ca noi nu contam, ca el poate face orice, inclusiv poate comite crima impotriva RM. Noi vrem sa-i spunem ajunge, ne-am saturat. A furat totul in acesti ani.

A furat justitia si au dat legi la comanda. Au indraznit sa fure cel mai important drept al nostru, dreptul la vot. Stiam ca sunt niste hoti, niste parveniti, dar Plahotniuc a aratat in aceste zile ca nu este doar un hot, ci ca devine un dictator.

Daca nu-i oprim acum, in tara noastra se va stabili dictatura. Ei sunt in stare de orice. Oameni bune, trebuie sa intelegem ca ei sunt in stare de orice, si-au batut joc de votul nostru. Lui Plahotniuc nu-i pasa de democratie.

Sa nu asteptam vremea cand abuzurile lui ne vor afecta. Sa nu asteptam vremea cand Plahotniuc va demola casele noastre, va inchide rudele noastre. Acum trebuie sa ne unim cu totii si sa ne facem dreptate.

Daca nu ne aparam tara acum, pe Plahotniuc nu-l va opri nimeni. Duminica la 14:00 asteptam pe toti cetatenii ai acestei tari. Hai sa ne opunem acestui obuz fara precedent."

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: "Noi trebuie sa continuam lupta noastra cu cel care vrea sa stapaneasca libertatea si independenta noastra. Daca ne oprim aici ei vor trece cu buldozerele peste noi. Este nevoie ca sa fim cat mai multi. La ora 14:00, ne intalnim in fata primariei. Indemn diaspora noastra sa iasa in strada.

Indemn cetatenii noastri din diaspora sa se aduce in fata unui consulat a RM si protestati alaturi de noi. Sprijinul dvs este unul foarte important. Nu am vazut o hotarare motivata pana in momentul de fata. Pana la ora 2 ar trebui sa fie.

Vom depune un recurs preliminar, oricum sa fie clar, contestam aceasta hotarare, cerem un proces public, transparent si nu o declarare nocturna si pe ascund. Am consulatat oamenii care s-au prezentat in doua zile si am stabilit ca este mai bine sa organizam protestul de duminica si sa-i anuntam pe toti sa participe la marele protest din 24 iunie."

Maia SANDU, LIDER PAS: "Ii rugam pe toti locuitorii Chisinaului sa fie atenti la mesajele noastre. Sa fie atenti pentru ca noi o sa facem o chemare sa iesim cu totii la Curtea Suprema de Justitie. Autoritatile isi doresc violente, dar noi nu dorim asa ceva."

Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: "Nu ma intereseaza ce face Igor Dodon. El este un pres al acestei guvernari, iar impotriva protestului nostru nu mai poate sta nimeni."