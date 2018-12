Maia Sandu si Andrei Nastase au depus actele pentru a inregistra blocul electoral ACUM la CEC - VIDEO

Asteptati de cativa carabinieri, ...

Maia Sandu si Andrei Nastase au venit astazi la Comisia Electorala Centrala impreuna cu mai multi sustinatori. Dupa ce au depus tot pachetul de acte, cei doi lideri au mers in sala de conferinta, unde au asteptat-o pe presedinta CEC-ului.

Alina RUSU, PRESEDINTELE CEC: "Colegii mei vor verifica in mod cantitativ si vor contastata documentele depuse de Dvs. si asa cum prevede legea, in termen de 7 zile CEC va examina documentele si in cadrul sedintei publice a comisiei vom dezbate subiectul de inregistrare a blocului electoral."

Ulterior, membrii CEC, impreuna cu liderii celor doua partide au verificat daca nu lipseste vreun act. Maia Sandu si Andrei Nastase spun ca au respectat toate normele legale pentru inregistrarea blocului electoral si spera ca CEC va lua o decizie corecta.

Maia SANDU, LIDERA PAS: "Ne exprimam speranta ca CEC va respecta legea si isi va indeplini responsabilitatile, functiile, asa cum scrie legea."

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: "Asteptam din partea institutiilor nationale, vorbesc de institutiile publice, de ONG, sa aiba grija ca urmatoarele alegeri parlamentare sa se desfasoare in conformitate cu legea."

Ieri, Maia Sandu si Andrei Nastase au semnat acordul de constituire a blocului electoral ACUM. Liderii PAS si PPDA spun ca prin crearea acestui bloc electoral, partidele din opozitia de dreapta au sanse sa castige alegerile parlamentare din februarie.