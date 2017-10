Sandu si Plahotniuc, fata in fata la Procuratura? Avocatul Maiei Sandu: "La sedinta s-a vorbit despre o eventuala confruntare". Liderul PAS sustine ca a mers astazi in fata procurorilor cu probe

Maia SANDU, LIDER PAS: "Astazi a avut loc prima sedinta la care am participat in calitate de martor. In 30 de zile se va lua o decizie daca se va deschide sau nu o cauza penala.

Am spus ca Plahotniuc decide in numele Guvernului, in numele justitiei, aici vorbim despre lucru judecatoriilor si alte institutii. Chiar daca ai obtine un vot din partea cetatenilor, asta nu iti da dreptul sa controlezi justitia, procuratura. Nu am venit cu o mapa de documente, toate referintele pe care le-am facut in denunt.

La fiecare declaratie am facut referire la informatii din presa. Cred ca Procuratura trebuie sa citeasca aceste documente, sa dam aceasta mapa, ca responsabilii sa verifice aceste informatii.

Daca mai sunt oameni care cred ca Plahotniuc uzurpeaza puterea in stat ii invitam sa dea declarati, dar noi credem ca am adus suficiente probe.

Eu nu am facut niciun denunt fals. Plahotniuc nu are mandat de la cetateni, nimeni nu l-a votat, nu l-a ales pentru ca sa decida ceva.

Acum exista mult mai multe voci care vorbesc despre uzurparea puterii in stat.

E sansa lor. Procuratura are sansa sa ne demonstreze ca nu este procuratura lui Plahotniuc, ci ca este procuratura cetatenilor.

Acum avem un document prin care am informat despre ceea ce se intampla.

Sper ca vor audia si alti martori.

Probele sunt prezente deja in acest denunt. Procuratura are instrumentele necesare ca sa analizeze toate circumstantele. Eu, Maia Sandu nu pot sa chem un deputat si sa-l intreb cum s-a imbogatit peste noapte."

AVOCATUL Maiei Sandu: "Ieri a fost pornit procesul penal. Astazi dna Maia Sandu a fost chemata in calitate de martor. Urmeaza ca Procuratura sa decida ce se va intampla mai departe si cine vor fi citati. S-a vorbit despre o eventuala confruntare. Astazi nu poate fi vorba despre o confruntare.

Procuratura are sansa sa demonstreze ca este independenta. Probele sunt si conferintele de presa in care a facut anumite declaratii, urmeaza sa fie analizate si sa se stabileasca daca este vorba despre uzurparea puterii in stat."

Liderul PAS a depus denuntul pe numele lui Vlad Plahotniuc la sfarsitul lunii septembrie, acuzandu-l pe acesta de uzurparea puterii in stat.

Pana acum democratul nu a comentat. Andrian Candu, finul sau de cununie, a spus ca este lipsa de imaginatie.