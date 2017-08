Maine e Ziua Independentei, asa ca scena din PMAN este deja instalata, iar artistii au facut ultimele repetitii. Ce se va intampla in centrul Chisinaului, Balti si Orhei - VIDEO

Maine e Ziua Independentei, asa ca in centrul capitalei s-au facut astazi ultimele pregatiri. Bulevardul Stefan cel Mare a fost inchis in perimetrul Pietei Marii Adunari Nationale. La amiaza scena era practic instalata, iar maine pe ea vor evolua atat artisti autohtoni cat si din Romania precum Holograf si Smiley. De altfel, maine se va da batalia concertelor in tara. Primarii de la Orhei si Balti promit show-uri de zile mari.