Maine va avea loc referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoaca. Vezi cum arata buletinele de vot si cati bani s-au cheltuit pentru plebiscit - VIDEO

Cele 632 104 de buletine de vot au fost distribuite vineri in toate sectiile din capitala. Intre acestea, in jur de 413 mii sunt in limba romana si 218 mii in rusa.

Viorica CEBOTARU, VICEPRESEDINTE CEC: “Distrubuirea buletinelor de vot pe 17 noiembrie, incepand cu ora 11. Vor fi repartizate consiliului si consiliul deja la toate sectiile.“

Pe fiecare buletin veti mai gasi indicat numarul sectiei de vot, dar si a circumscripitiei electorale. Totodata, acesta contine anumite semne de protectie, ce pot fi vazute doar cu lupa. Buletinele de vot sunt de culoare galben-mat, cu o latime de 160 de mm si o lungime de 120 de mm. Au inceput sa fie tiparite pe 15 noiembrie.

Viorica CEBOTARU, VICEPRESEDINTE CEC: “Procesul de tiparire este supravegheat de membrii, de functionarii din aparatul CEC si de catre serviciul de informatie si securitate. “

Pentru tiparirea buletinelor de vot, s-au cheltuit 98 de mii de lei.