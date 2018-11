Cu trei luni inainte de alegeri, democratii vin cu noi promisiuni - majorari de pensii, premii pentru bugetari si ajutoare sociale. Ce spune Vlad Plahotniuc despre plebiscitul de ziua alegerilor

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Vreau sa va aduc la cunostinta deciziile luate astazi impreuna cu colegii. Prima decizie pe care am luat-o vizeaza pensionarii, anume pe cei care au o pensie lunara mai mica de o mie de lei. Acestia vor primi un ajutor in valoare de 600 de lei. Astfel incat sa se bucure de un venit suplimentar.

De un astfel de ajutor vor beneficia peste 500 de mii de pensionari in a doua jumatate a lunii decembrie. Un alt subiect social despre care am discutat este in privinta premiul de sarbatori, care traditional este oferit in luna decembrie, iar la baza discutiilor au stat unele speculatii, precum ca dupa reforma salariala acest premiu nu va fi acordat. Va anunt ca acest premiu de sarbatori va fi oferit. Se va pastra si premiul anual, pe care bugetarii vor continua sa-l primeasca in luna februarie.

In sedinta am vorbit si despre pregatirea institutiilor responsabile de vremea cu ninsori si polei. Si ultimul subiect despre care am discutat astazi este in privinta plebiscitului. Zilele trecute au fost facute modificarile necesare.

Am solicitat colegilor deputati sa pregateasca hotararea de parlament, pentru a fi votata aceasta hotarare in zilele urmatoare. Institutiile care se ocupa de organizarea alegerilor sa aiba timpul necesar pentru organizarea acestui plebiscit."