Pentru ultimul examen de bacalureat, absolvenilor aproape ca nu le-au mai ramas emotii. Astazi ei au rasuflat usurati si parca nici detectorul de metale si nici camerele de supraveghere nu-i mai deranjau.





“Nu am emotii, m-am obisnuit.”

“Ma relaxez, ascult muzica. M-am pregatit deja trei ani, care e rostul sa mai repet.”

“Nu am asa de mari emotii, mai mari au fost la primul bac.”

Totusi inainte de a intra in salile de clasa, multi elevi stateau cu nasul in carti si caiete.

“Repet anume despre tari.”

“Am invatat suplimentar tot anul, dar acum nu am nici o ocupatie si mai trec cu ochii.”

Pentru aceasta eleva exercitiile la geografie nu au fost atat de complicate. A deranjat-o piciorul, care este in ghips in urma unui accident rutier.





“A fost ceea ce am invatat noi. La mine capul este sanatos asta e cel mai important. Am scapat in sfarsit.”

Nu s-a trecut fara mici incidente. La ultimul examen, acest tanar si-a uitat buletinul acasa.

“Am avut emotii pentru mi-am uitat buletinul si mi-au pemris sa intru cu pasaportul.”

Unora memoria le-a jucat festa, cand au trebuit sa enumere tipurile de roci, zonele industriale si unele capitale.



“La geografie, deoarece e usor si se descurca oricine. Care e capitala Japoniei? Bejing.”

“Am avut de aflat latitudinea de la Chisinau pana la Bejing. Si care este capitala Japoniei? - Bejing.”

"La geografie am avut. Care e capitala Braziliei? - Nu stiu am uitat.”

“Am avut o intrebare de ce in Brazilia sunt amplasate fabrici sau constructia porturilor maritime. Dar capitala Braziliei o stii? - Matros stii care e capitala Braziliei?"

“Am avut forme de relief. Ce forme de relief cunosti? - Nu stiu nu am scris.”

“Am avut despre roci, despre clima. Ce tipuri de roci cunosti? -Nu stiu am uitat nu ma intrebati.”





Pentru altii examenul la geografie a fost floare la ureche.





“Erau toate exercitiile usoare. Care e capitala Japoniei? - A Japoniei e Tokyo, la China e Bejing.”

"Calcularea gradelor a orasului Chisinau si Bejing. Dar Bejingul este capitala a carei tari? - China."

Elevii deja au inceput sa-si faca planuri de viitor. Unii se gandesc la facultate, altii la bal.





“Intai asteptam rezultatele dupa care vedem, la o universitate, dar si ce facem la bal.”

“Mai departe? Enjoy summer, iata ce o sa fac.”

Pe 20 iunie elevii de etnie bulgara, gagauza si ucraineana vor sustine proba la limba materna. Rezultatele examenelor de bacalureat vor fi afisate pe 27 iunie.