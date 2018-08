Mama adolescentul de 15 ani, care si-a pierdut viata in cumplitul accident de langa aeroport, se afla la cativa km distanta, intr-o masina care venea din spate. Dupa impact, baiatul si-a sunat verisorul, iar apoi s-a stins - VIDEO

In jurul orei 23:00 la intersectia bulevardului Dacia cu strada Bacioii Noi o masina de model Mazda s-a ciocnit cu un BMW.

Vlad ACCIU, OFITER DE URMARIRE PENALA: “Din spusele martorilor, automobilul de model Mazda se deplasa din directia aeroportului si la intersectie a virat spre stanga, adica spre orasul Bacioi. Iar automobilul de model BMW se deplasa din directia Portilor Orasului spre aeroport."

In Mazda se afla un barbat de 43 de ani si fiul acestuia de 15 ani. In urma impactului baiatul a murit pe loc. Potrivit martorilor cei doi se intorceau din excursie. Mama baiatului cu alti doi copii se afla in masina prietenilor de familie.

Cand i-au ajuns din urma, insa au vazut cele doua masini facute zob. Chiar dupa impact minorul si-ar telefonat verisorul, iar dupa asta a murit.

“Am venit de la Palatul Mimi impreuna. Sotul cu baiatul de 15 ani au luat-o inainte. Teoretic toata familia trebuia sa fie in masina doar ca eu am spus, hai sa mergeti cu masina noastra in ultimul moment. Cand am ajuns am parcat, era copilul pe caldaram.”

Andrian LOGHIN, VERISORUL VICTIMEI: “Eu eram acasa si baiatul care a decedat m-a telefonat si a spus ca a facut accident. Anchetatorul nu permite sa facem poze la toata informatia colectata in aceasta seara.”

Astazi soferii ambelor automobile au fost externati din spital. Politia stabileste circumstantele in care s-a produs accidentul, iar soferul care va fi gasit vinovat risca pana la 7 ani ani de inchisoare.