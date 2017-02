Mama bebelusului de doua saptamani, care urma sa fie scos din tara de o nemtoaica a fost retinuta - VIDEO

Deocamdata, oamenii legii nu ofera detalii despre declaratiile celor implicati, invocand secretul anchetei si spun ca incearca sa stabileasca ce rol a avut in aceasta poveste mama copilului, in varsta de 26 de ani, care mai are trei copii.

Am incercat sa discutam astazi cu ea, insa nu am gasit-o acasa. Vecinii familiei spun ca nu ii cunosc prea bine, asa cum acestia stau in chirie. La maternitatea unde femeia a nascut acum 13 zile, medicii ne-au spus ca aceasta a avut un comportament ciudat.

Sevastian GALBUR, SEF SECTIE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE MATERNITATE BALTI: “A nascut prematur, o sarcina complicata, insa acerut sa fie externata mai repede invocand ca mai are acasa copii minori.”

Oamenii legii cerceteaza si implicarea notarulului care a perfectat procura cu mai multe incalcari.

Fredolin LECARI, SEF POLITIA DE FRONTIERA: “In procura au fost depistate mai multe abateri referitor la valabilitatea acesteia, din data de 10 martie si se facea referire la o lege care nu tine de obiectul acestei procuri.”

Politia a mai stabilit ca femeia in varsta de 38 de ani care a vrut sa iasa cu micuta din tara, ar fi fost anterior condamnata pentru furt si trafic de droguri. Si tatal fetitei a avut anterior probleme cu legea. In luna decembrie a anului trecut, acesta a fost eliberat din inchisoare fiind condamnat pentru talharie.

Potrivit lor, actiunile suspectilor ar putea fi recalificate din scoaterea ilegala a unui copil minor din tara in trafic de fiinte umane. Totul s-a intamplat in dupa amiaza zilei de ieri la vama Leuseni.

Femeia, cetatean al Germaniei, insotita de doi moldoveni a incercat sa iasa din tara, cu un bebelus de doar 12 zile. Nemtoaica le-a prezentat politistilor de frontiera o procura semnata de tatal copilului prin care barbatul isi da acordul ca aceasta sa merga impreuna cu nou-nascutul la odihna peste hotare, ceea ce le-a trezit banuieli politistilor de frontiera.

Oamenii legii presupun ca fetita a fost vanduta. Nemtoaica, un barbat de care era insotita la vama, dar si tatal copilului au fost retinuti, iar bebelusul a fost adus inca aseara la Centrul de Plasament si Reabilitare pentru copii de varsta frageda din capitala si se afla in custodia asistentilor sociali.