Mama lui Igor Dodon s-a ales cu o luxatie la cot in urma accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala, iar soferul camionetei a suferit o comotie cerebrala si este internat la spitalul din Straseni - VIDEO

Cristina GOREA, PURTĂTOR DE CUVÂNT SPITALUL DE URGENȚĂ“: "In urma acordarii asistentei medicale necesare, pasagerii au fost externati.”

Asta declara ieri purtatorul de cuvant al Institutului de Medicina Urgenta din capitala. Astazi, Cristina Gorea a spus ca mama presedintelui a ramas, totusi, internata, iar explicatia ei este ca a fost prea mare agitatia, iar informatia a fost interpretata.

Cristina GOREA, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA: ”Initial s-a adresat pentru ingrijiri medicale presedintele impreuna cu fiul sau. Ulterior pentru consultatii s-a adresat si mama acestuia.”

Si Igor Dodon scria intr-o postare pe facebook ca “totul este in ordine, fara traumatisme grave, nici la mine, nici la membrii familiei.” Mai tarziu insa tot pe retelele de socializare, socialistul Ion Ceban a venit cu un alt mesaj: “am aflat ca de fapt au fost inregistrate un sir de traumatisme, atat la dumnealui, la coloana vertebrala, cat si la copilul sau si mama sa, care a suportat deja o prima interventie chirurgicala.”

Intre timp, medicii anunta ca mama presedintelui a suferit o interventie de repozitionare a luxatiei cotului. Aceasta este internata intr-o sectie speciala in care este permis doar accesul doctorilor.

Cristina GOREA, PURTATOR DE CUVANT SPITALUL DE URGENTA: ”A fost adunat si un consiliu al medicilor in prezenta academicianului Gropa. S-a stabilit ca ramane in tontinuare sub supravegherea medicilor."

Igor Dodon si fiul acestuia au fost externati ieri si au primit tratament ambulatoriu acasa. Intre timp la Straseni ramane internat barbatul de 40 de ani, soferul vehiculului in care s-a izbit Mercedesul presedintelui.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Soferul camionului implicat in accident se afla internat in sectia chirurgie a spitalului raional din Straseni. Medicul sau ne-a declarat ca starea pacientului este satisfacatoare, insa va ramane internat cel putin o zi. Seful spitalului ne-a interzis sa vorbim cu acesta, motivand ca asa sunt indicatiile.”

Sergiu CARPOVICI, CHIRURG: ”Starea e grav medie. 02:10 E stresat tare mult. Am primit interdicatii sa nu treaca nimeni la el. -A fost vizitat de oamenii legii? -Pana acum nu au fost.”

L-am vazut si noi pe sofer. Acesta este internat singur in salon. Are o plaga in regiunea capului, care din spusele medicului, a fost tratata chirurgical.

Impactul a avut loc ieri la amiaza. Politia sustine ca vinovat de accident s-ar face soferul furgonetei, pe numele caruia a fost intentat deja un dosar penal.