Mama presedintelui Dodon ramane internata la Institutul de Medicina Urgenta. Ce se intampla cu soferul care se afla la volanul camionetei

Potrivit Serviciului de Presa al Institutului de Medica Urgenta, ieri, seful statului, mama acestuia si unul dintre fii sai, au fost adusi la Urgenta.

Dodon si fiul sau au primit ingrijiri medicale, iar ulterior au fost externati.

Mama presedintelui, insa, ramane internata. A suferit o interventie de repozitionare a cotului.

Potrivit directorului de la Spitalul Raional din Straseni, soferul camionului de 40 de ani, care ar fi provocat accidentul ramane internat la spital pentru inca cateva zile. Acesta a suferit o comotie cerebrala acuta.

Igor Dodon a ajuns ieri la spital dupa ce masina prezidentiala in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier pe soseaua Chisinau-Calarasi. In Mercedesul izbit de o camioneta se mai afla mama acestuia, dar si unul dintre fii sai. Nu se stie incotro se indrepta coloana prezidentiala in momentul in care a avut loc impactul. Pe pagina sa de Facebook Igor Dodon a scris ca atat el, cat si membri familiei sale se simt bine.