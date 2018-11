Trei copii au murit saptamana trecuta in satul Flocoasa dupa ce bunicul lor a stropit graul si l-a depozitat in casa. E vorba de doua surori de 4 si 11 ani si verisorul lor de 8 ani. Salvatorii atentioneaza oamenii sa nu foloseasca insecticide in gospodarie.

Chiar si in doze mici, preparatul poate fi extrem de periculos.