Mama si fiica ei de 9 ani, lovite de o masina pe o trecere de pietoni, se simt mai bine: "Tin minte cum trebuia sa ies din casa, mai mult nimic". Ce spune soferul - VIDEO

VICTIMA: “Țin minte cum trebuia să ies din casă, ţin minte cum vroiam sa fac acest lucru, mai mult nu-mi amintesc nimic. M-am trezit aici la spital, nu înţelegeam ce s-a întâmplat cu mine.”

Femeia a suferit un traumatism carnio-cerebral puternic, iar din cauza aceasta si-a pierdut partial memoria. Deasemnea aceasta are multimple rani pe fata. Ea a fost transferata astazi din reanimare.

Si starea fiicei sale de 9 ani care se afla la spitalul pentru copii Valentin Ignatenco s-a ameliorat. Aceasta la fel a fost transferata de la reanimare in sectie. Pe langa traumatismul carnio-cerebral pe care l-a suferit, micuta are si o fractura de femur. Medicii spun ca starea ambelor paciente este stabila. De cealalta parte soferul automobilului Toyota, care se face vinovat de accident le-a spus politistilor, ca nu a vazut pietonii din cauza unui microbuz, care ar fi oprit pe trecerea de pietoni.

SOFER: “-Cum s-a produs impactul, imediat am oprit. Am mers la prima persoană să o văd şi acolo au alergat deodată câţiva pietoni sau oameni din preajmă ca să-i acorde primul ajutor. Am fugit la a doua persoană, la fetiţă, să văd ce se întâmplă şi acolo, la ea tot au coborât două doamne.”

Din cauza ca femeia si-a pierdut partial memoria si nu isi aminteste cum s-a produs accidentul, politistii spun ca vor audia martorii pentru a verifica cele spuse de sofer. Barbatul de 58 de ani a fost retinut inca ieri pentru 72 de ore, iar daca va fi gasit vinovat, el s-ar putea alege cu o pedeapsa de pana la 7 ani de inchisoare.

Anume pentru a preveni astfel de accidente, in cadrul campaniei Ucigasi pe treceri de pietoni, Pro Tv a cerut printr-un demers Guvernului si Parlamentului modificarea legislatiei, astfel incat neacordarea prioritatii pietonilor aflati pe treceri sa fie catalogata ca infractiune grava soldata cu suspendarea permisului de conducere pentru cel putin 90 de zile si puncte de penalizare.

Atunci ministerul de interne a creat un grup de lucru care sa analizeze posibilitatile de modificare a sanctiunilor, precizand insa ca nu pot fi facute schimbari la codul rutier mai devreme de jumatate de an de la ultima modificare, termen care expira in luna februarie.