Mananca pe unde apuca si nu au unde sa-si incalzeaza macar un ceai. Locatarii unui bloc din capitala au ramas fara gaz dupa ce un om de afaceri a inceput sa-si construisca o mansarda pe cladire: "Mancam numai chifle" - VIDEO

De o saptamana, Elena Turcan mananca doar la cantina. Femeia spune ca nu poate folosi nici resoul electric, deoarece pensia abia de-i ajunge pentru celelalte servicii comunale.

Elena TURCAN, PENSIONAR: “Este aici o ospatarie ne ducem cu sotul sa mai mancam ceva cald ca asa numai chifle am mancat, iata ceaiul in termos ne ducem la vecini din casa ceea si luam apa calda.”

Nu doar ea se afla in aceasta situatie. Zeci de familii au ramas fara gaz in conducte. Oamenii spun ca in lipsa gazului, au practic mainele legate.

“Iata ii mort nu-i gaz nimic, totul e inchis. Ce pot sa mananc, ce am avut conserv, acum sotia trebuie sa conserveze din nou.”

Oamenii spun ca au ramas fara gaz din cauza ca sistemul de ventilare a fost prelungit incorect spre celelate doua etaje care sunt construite in prezent.

“Seful de la Gaz a spus ca este o aberatie, eu va arat cum trebuie ele construite, incepand de la primul etaj, trebuie sa mearga direct pana sus, pe acoperis, trebuie sa fie si mai inalt, aici la asa o distanta este facut cot, in acest loc tot timpul se aduna gunoi.”

Omul de afaceri care se ocupa de constructia mansardei si este responsabil de sistemul de ventilare a blocului spune ca acum se lucreaza ca acesta sa corespunda cerintelor.

Sergiu ZAIM, DIRECTOR CENTRAL INVEST CONSTRUCT: “In cel mai scurt timp intrebarea o sa o inchidem o sa rezolvam cerintele care se cer de la Moldova Gaz ele se indeplinesc practic am finisat deja avem nevoie de putin timp sa amelioram situatia."

Barbatul a dat asigurari ca pana luni va rezolva problema.