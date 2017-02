Mancare cu trei lei mai scumpa. Municipalitatea a dispus sa fie alocata o suma mai mare pentru hrana copiilor din gradinitele din Chisinau - VIDEO

Carne, peste si mai multe legume, cum ar fi conopida pregatita pe abur sau dovleac. Aceste produse se regasesc deja in noul meniu de la gradinita 152 din capitala.

Directoarea spune ca in ultima vreme institutia cu greu putea sa puna pe mesele copiilor alimentele ce se contin in meniul nou. Si asta pentru ca preturile au crescut, iar suma alocata era aceeasi.

22 de lei va costa de astazi un meniu nou, fara de 19 cat era pana acum. Autoritatile sustin ca alimentatia micutilor va deveni mai sanatoasa si mai variata. Chiar daca majorarea nu este atat de semnificativa, potrivit responsabililor, calitatea alimentatiei nu depinde atat de bani, cat de.... inscusinta bucatarilor.

Totodata, dupa scandalul produselor alterate care ar fi ajuns in gradinitele din capitala, cei de la Centrul Municipal de Sanatate Publica sustin ca zilnic fac verificari in institutii. In Chisinau sunt 162 de gradinite, iar pentru majorarea pretului la hrana zilnica a copiilor se va cheltui in total....