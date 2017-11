Mancarea pentru copiii din scoli si gradinite trebuie sa fie aleasa dupa criteriul calitatii si nu al pretului. Ce spun responsabilii din Sanantate despre mesele picilor - VIDEO

Viorel MORARI, SEF PROCURATURA ANTICORUPTIE: “18 lei si 70 de bani pentru intretinerea copilului, ceea ce constituie o suma infima in raport cu meniul elaborat de Centrul pentru Sanatate publica.”

Cei de la ANSA spun ca actuala suma prevazuta de stat pentru mesele zilnice ale copiilor e mult prea mica. Ca lucrurile sa se schimbe spre bine responsabilii din edcuatie trebuei sa fie mai atenti la organizarea achizitiilor publice, sa inregistreze sedintele si sa nu admita preturi ale ofertantilor mai mici decat cele de pe piata. Recomandarile au fost vociferate astazi in Parlament.

Scandalul produselor alterate a ajuns in vizorul public anul trecut, atunci cand procurorii au aflat ca functionarii din educatie favorizau anumite companii in cadrul licitatiilor. Deja in urma interceptarilor telefonice s-a descoperit ca au existat si cazuri in care in gradinite ajungeau alimente stricate.