Mandatul de arestare, pe numele milionarului Alexandru Pincevschi, a fost prelungit cu inca 30 de zile. Gamretki a inceput sa colaboreze cu ancheta

Totodata, potrivit procurorilor seful Directiei Transport Igor Gamretki si ceilalti invinuiti in dosarul parcarilor cu plata si-au recunosc partial vina si au inceput sa colaboreze cu ancheta.

In total, in acest dosar, figureaza 11 banuiti, dintre care 4 sunt cercetati in libertate. Alexandru Pincevschi ar fi colaborat cu ancheta, iar seful de la Cale Ferata Iurie Topala este cercetat in libertate.

El se declara nevinovat.

Potrivit Centrului Anticoruptie, viceprimarul Nistor Grozavu ar fi semnat contractul cu firma austro-ungara, ce urma sa gestioneze parcarile cu plata din oras, fara aprobarea CMC, iar licitatia ar fi fost trucata. Atat Grozavu, cat si restul banuitilor au facut parte din comisia care a aprobat contractul cu firma ce urma sa construiasca parcarile cu plata.