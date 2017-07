Manifestantii, sustinatori ai partidelor dreapta, au marsaluit ore in sir, pichetand sediul PSRM si cerand demisia presedintelui. Au mers si la democrati, fluturand drapele si scandand lozinci - VIDEO

Intr-o coloana, oamenii au pornit de la Parlament spre sediul Partidului Socialist, marsaluind pe bulevardul Stefan cel Mare, pana la strada Mihai Viteazul, astfel incat traficul rutier a fost sistat.

Ajungand la sediul PSRM, oamenii au cerut demisia presedintelui Igor Dodon.

Cu drapele si pancarde in maini, multimea si-a continuat drumul spre sediul Partidului Democrat. Astfel, ca soferii au ramas blocati in trafic.

La un moment dat, protestatarii s-au luat la harta cu un preot.

“- Cu Rusia! Nu cu Europa!- Noi suntem crestini!“

Manifestantii au pichetat si Ministerul de Interne.





Ulterior au scandat cu spatele la sediul democratilor, care era pazit ca o fortareata de zeci de carabinieri.



Protestul a inceput la miezul zilei in fata Parlamentului. Inainte de asta oamenii au primit niste pliane, care-l prezinta pe liderul PPDA Andrei Nastase intr-o lumina proasta.

Totodata pe bulevardul Stefan cel Mare au fost instalate niste boxe cu scutece, cu un mesaj similar cu cel de pe pliante. Politia capitalei a anuntat ca s-a autosesizat pe acest caz.

Manifestantii au cerut guvernarii sa renunte la sistemul de vot mixt.

La finalul protestului a fost adoptata o rezolutie, care ar urma sa fie transmisa institutiilor europene.

Potrivit politiei la manifestatia de astazi au fost in jur de 700 de oameni, in timp ce organizatorii anunta cifra de peste 6 mii. Responsabili de presa din PD, PSRM, dar si de la presedintie nu ne-au raspuns la telefon pentru a comenta revedicarile protestatarilor. Proiectul care prevede trecerea la sistemul electoral mixt a fost votat pe 20 iulie in lectura finala de democrati, socialisti si grupul lui Iurie Leanca.

Imediat dupa ce a fost aprobat, presedintele Igor Dodon l-a si promulgat. Mai multi analisti si politicieni au criticat guvernarea ca nu a tinut cont de recomandarile comisiei de la Venetia, care a spus ca schimbarea sistemului electoral nu este potrivita in acest moment deoarece nu exista consens in societate.