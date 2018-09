Manifestatiile comunitatii LGBT trebuie condamnate, iar divorturile si avorturile prevenite. Este mesajul transmis la Congresul Mondial al Familei organizat in acest an la Chisinau - VIDEO

Palatul Republici este pentru doua zile gazda manifestatiei care reuneste invitati din toata lumea. Evenimentul a inceput cu un concert, in timpul caruia conceptul de familie traditionala a fost elogiat.

Debutul oficial a fost facut de seful statului. Acesta a laudat, printre altele, Partidul Socialistilor, care ar fi venit cu un sir de propuneri legislative pentru sustinerea familiilor din tara. Dodon a atras atentia si la scaderea demografica.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Din cauza instabilitatii financiare, multi nu se grabesc sa aiba copii. Multi decid sa intrerupa sarcina fara sa se gandeasca la consecintele acestui pas. In fiecare zi din Moldova pleaac oficial 106 persoane. In 27 de ani am pierdut o treime din populatie, 1,6 milioane de cetateni.”

Conceptul evenimentului s-a bazat pe promovarea familiei si a credintei. Initiatorul acestui congres, venit din Statele Unite, insista pe casatoria dintre un barbat si o femeie.

Brian BROWN, PRESEDINTELE ORGANIZATIEI INTERNATIONALE AL FAMILIILOR: "Cand vezi bucuria si frumusetea dintre un barbat si o femeie si cum ei sclipesc, cum sa nu iti miste inima asa ceva?”

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Organizarea festivalurilor minoritatilor sexuale si alte manifestari care raspandesc prncipii imorale trebuie condamnate si poate scoase in afara legii."

Congresul are loc sub patronajul presedintiei.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Cum credeti ca ar trebui sa sarbatoareasca familiile profesorilor expulzati aceasta zi? - Eu cred ca orice familie este importanta pentru Moldova, indiferent unde sunt parintii si unde sunt copiii./min 02:20 “Niciodata in discutiile mele oficiale cu presedintele Erdogan nu am abordat acest subiect.”

Congresul Mondial al Familiei este un eveniment organizat de o asociatie din Statele Unite, considerata conservatoare pentru ca blameaza avorturile, divorturile si promoveaza familia traditionala, dar si credinta. Presa straina scrie ca aceasta organizatie ar fi sponsorizata de doi oligarhi rusi, apropiati Kremlinului.

Dodon spune ca de cheltuili, in mare parte, s-au ocupat organizatorii straini, in colaborare cu Fundatia Primei Doamne, fara a preciza suma. ONG-ul PROMO-LEX sustine ca festivitatea ar fi de fapt o miscare de PR pusa la cale de presedinte pentru a acumula capital politic inainte de parlamentare.