Maraton printre butoaie si sticle cu vin. 300 de moldoveni si straini au alergat prin beciurile de la Cricova - VIDEO

Inainte de a se alinia la start, toti participantii au facut incalzirea. Ulterior, cu forte proaspete, s-au aventurat in cursa de la 100 de metri adancime.

“Este interesant sa alergi prin beciuri, pe strazi, iar in intampinare sa-ti cante artisti. Este vesel, amuzant.”

“Ma pregatesc pentru o cursa mai lunga. Vreau sa trec 42 de km, iar asta este un start bun.”

“Sunt un alergator varstnic. Campionul Moldovei in 1971, la 42 de km. La sfarsitul lunii implinesc 76 de ani. O sa ma pregatesc pentru urmatorul maraton. Imi face placere.”

In total, aproximativ, 300 de oameni au participat la alergare, majoritatea fiind strainii. Unii au venit in tata noastra special pentru aceasta cursa.

Robert SZULC, PARTICIPANT: “Sunt din Polonia, Varsovia, si scriu despre vin. Sunt pregatit pentru cursa. Probabil voi merge pentru ca recent mi-am fracturat piciorul.”

“Din Bucuresti. Noi de fapt am venit mai mult pentru degustare, dar sa vedem cum este. E o experienta noua.”

Participantii au parcurs o distanta de 10 km. La fiecare intersectie acestia erau incurajati de mai multi artisti.

La linia de finish toti au fost intampinati cu aplauze, primind medalii, dar si cate o pelicula speciala cu care sa se acopere pentru a nu raci, tinand cont ca in beci erau in jur de 16 grade. Invingator a devenit Liviu Croitor, care a parcurs distanta in 35 de minute. El sustine ca a castigat si cele doua editii precedente.

Liviu CROITORU, INVINGATOR PROBA MASCULINA: “Anul acesta am alergat mai relaxat. Anul trecut a fost mult mai greu. Dumnezeu iubeste cifra trei.”

Locul doi a fost obtinut de un tanar din Chicago, care lucreaza in Chisinau profesor de limba engleza.

”Este foarte inedit si sunt mandru ca am reusit. Au fost cateva portiuni unde era foarte intuneric.”

Andrei VRABIE, LOCUL III: “Anul trecut am participat la aceasta cursa alergam al treilea si m-am ratacit. Am fost nevoit sa abandonez.”

Castigatorii s-au ales cu premii. Toti participantii au fost ospatati cu placinte, sarmale si, fireste, vin. Organizatorii spun ca in acest an a fost un numar exagerat de solicitari, de aceea multi au fost respinsi.

Roma STIRBU, ORGANIZATOR: “La noi este o limita de 300 de participanti pentru securitate. Sunt peste 300 de inregistrari. Peste jumatate din participanti sunt din strainatate.”

“Wine Run” este organizat pentru al treilea an la rand.