Maratonul masinilor electrice a ajuns in nordul Moldovei. Soferii au avut parte de senzatii tari - VIDEO

Porniti in calatorie acum patru zile, soferii spun ca bateriile masinilor au rezistat. Mai rau de reteaua electrica la unele hotele la care au inoptat, care a cedat atunci cand au inceput sa alimenteze automobilele toti odata. Pana la urma solutii s-au gasit, iar barbatii si-au continuat drumul.

“Masinile electrice au un viitor la noi in tara, nu avem inca o infrastructura atat de dezvoltata pentru asa tip de transport, dar cum arata practica noastra de cateva zile, e posibil totusi sa traversezi toata tara, alimentand cand e posibil la prize oficiale in Chisinau, cand la hotele, daca nu la benzinarii.”

Participantii sustin ca au avut parte de momente interesante in fiecare zi. Chiar daca in unele raioane vremea nu a fost tocmai favorabila ori s-au vazut nevoiti sa caute prize care si pe unde, sunt multumiti ca au ce povesti.



Ilie TOMA, ORGANIZATORUL MARATONULUI: “Ieri a fost mult mai frig de acolo deunde am pornit, am avut relief cu multe dealuri si vai, asta a sacrificat un pic autonomia masinelor, am mai taiat din traseu, ca sa ajungem la Balti, dar ne-am descurcat nu am ramas in drum cu ele.”

Pe unde au trecut, locuitorii care i-au vazut s-au aratat interesati de masinile electrice, spun maratonistii.

Ilie TOMA, ORGANIZATORUL MARATONULUI: “Am vazut in cele mai indepartate regiuni ale tarii oameni care se uita cu mult interes la aceste masini, oameni care le vad deja aproape, nu neaparat dintr-un viitor indepartat si chiar daca ii rogi sa te ajute sa incarci o fac cu mare drag.”

Maine participantii la maratonul masinilor electrice, organizat in premiera in Republica Moldova, vor ajunge in Piata Marii Adunari Nationale. Aici vor sta cateva ore ca sa le povesteasca tuturor curiosilor cum a fost.