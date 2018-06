Marca Comerciala „Mos Zaharia” a primit noi premii la Categoria “Export” si Categoria “Marca Consacrata”

Despre succesul unui business ne vorbesc nu doar indicatorii economico-financiari, dar si popularitatea brandului si cunoasterea lui de catre consumatori. Ambele sunt in legatura directa una fata de alta, iar recunoasterea notorietatii si popularitatii in randurile consumatorilor sunt importante si vitale pentru orice companie, mai ales in conditiile unei concurente acerbe.