Marea Adunare Centenara - in PMAN. Dupa mai bine de o mie de kilometri strabatuti pe jos unionistii au ajuns in centrul capitalei: "Si am venit, sa te salut, fratele meu de peste Prut" - LIVE VIDEO

UPDATE 12:55 Cativa dintre participati sunt blocati la intrarea in Chisinau si inca nu au ajuns in PMAN, sustin organizatorii manifestatie. Potrivit lor, autocarele in care se afla acestia au fost oprite la intrarea in capitala.

UPDATE 12:50 In PMAN rasuna muzica patriotica.

UPDATE 12:47 Toti tinerii care au mers in Marsul Centenar de la Alba Iulia spre Chisinau au urcat pe scena din PMAN.

Se scandeaza: "Si am venit sa te salut, fratele meu de peste Prut".

UPDATE 12:45 Oamenii care s-au adunat in scuarul Pietii striga la unison: "Unire, unire, unire."

Unionistii care s-au pornit acum doua luni de la Alba Iulia, Romania la Chisinau, au ajuns in centrul capitalei.

Acum, in PMAN, are loc Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

*Surse poze: privesc.eu