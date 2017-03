Marea Britanie a inceput, oficial, procedura de Brexit. Premierul Theresa May a semnat scrisoarea care da posibilitatea unui stat sa se retraga din blocul comunitar - VIDEO

Dupa noua luni de la referendumul, la care cetatenii britanici au ales sa iasa din Uniunea Europeana, a inceput, oficial, prcedura de Brexit. Premierul Theresa May i-a transmis lui Donald Tusk scrisoarea care declanseaza iesirea din UE. Presedintele Consiliului European a confirmat pe Twitter ca Marea Britanie l-a notificat oficial invocarea Articolului 50.

Theresa MAY, PREMIERUL BRITANIC: ”Articolul 50 este în curs de desfăşurare, şi, în conformitate cu dorinţele poporului britanic, Regatul Unit părăseşte Uniunea Europeană.”

In fata parlamentului, premierul britanic a promis ca in cursul negocierilor va reprezenta interesele cetatenilor din Regat, inclusiv a celor europeni.

Donald TUSK, PRESEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN: ”Nici nu ştiu ce să mai adaug, vă spun că deja ne este dor de voi. Mulţumim şi la revedere.”

Pe de alta parte, Presedintele Parlamentului European a dat asigurari ca UE este pregatita pentru Brexit si si-a exprimat speranta ca Marea Britanie va ramane un partener apropiat. Negocierile vor incepe abia in luna mai sau iunie, in functie de cum se vor stabili grupurile de lucru.

Doi ani vor dura aceste negocieri, care se anunta a fi tensionate. Asta deoarece pozitia celor doua parti difera in diverse probleme cum ar fi accesul la piata unica sau libera circulatie. In ajun, Londra a primit vestea ca Scotia, locuitarii careia nu si-au dorit iesirea din UE, va organiza un referendum pentru independenta.

Noul referendum, sustinut de parlamentul scotian, ar urma sa fie organizat in 2018. In 2014, la un referendum pe aceeasi tema, majoritatea scotienilor au votat pentru ramanerea in Marea Britanie.