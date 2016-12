Marele actor Mihai Curagau a fost petrecut pe ultimul drum. Cu onoruri militare, astazi, el a cules ultimile aplauze - VIDEO

De dimineata, sicriul cu corpul nensufletit a lui Mihai Curagau a fost depus la teatrul Satiricus, acolo unde unde actorul s-a dedicat meseriei sale pana in ultima zi. In memoria colegilor el va ramane un om cu zambetul pe buze. Toti spun intr-un singur glas ca a plecat prea repede.

Prietenul sau de o viata si colegul de scena, Valeriu Cazacu si-a amintit cu lacrimi in ochi de ziua cand marele actor a urcat pentru ultima data in scena.

Sa-l petreaca pe ultimul drum, au venit si cativa deputati. Dupa doua ore, timp in care sicriul s-a aflat la teatrul Satiricus, in sunet de fanfara, cortegiul funerar a pornit spre cimitirul de pe strada Armeneasca.

La cimitir, colegii si admiratorii lui Mihai Curagau au tinut discursuri si si-au exprimat regretul fata de moartea acestuia. Si primarul capitalei, Dorin Chirtoaca a venit sa-si ia ramas bun de la marele actor.

Mihai Curagau s-a stins din viata sambata dimineata la varsta de 73 de ani. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale regretatului actor este personajul Ion, din celebra pelicula Polobocul.

Totusi, debutul in calitate de actor de film a fost cu multi ani mai devreme, in 1967, cand a jucat rolul lui michiduta, in filmul Se cauta un paznic. El a fost unul dintre fondatorii teatrului Satiricus. Pentru meritele sale, Mihai Curagau a fost decorat acum 2 ani de Nicolae Timofti cu Ordinul Republicii.