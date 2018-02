Maria Ciobanu, deputata PLDM, a depus o plangere la Procuratura dupa ce a fost amenintata: "Daca mai deschid gura in Parlament, va fi pentru ultima data" - FOTO/VIDEO

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: “Am fost sunata la ora 23...”

Asa ca deputata spune ca are de gand sa sesizeze Procuratura. Constantin Tutu, deputatul pe care ieri l-a acuzat ca ar stalci limba romana, ne-a explicat, scurt, ca...

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Am avut emotii. - Ciobanu spune ca a primit amenintari. - Sa se adreseze la politie.”

Ieri liberala Alina Zotea si liberal-democrata Maria Ciobanu i-au facut observatii lui Constantin Tutu pentru ca ar fi citit cu greu documentul pe care il prezenta in fata deputatilor.

Constantin Tutu are 31 de ani si este luptator profesionist de kickboxing. El a ajuns deputat in Parlament in anul 2014, fiind membru al Partidului Democrat.





Mesajul postat de Maria Ciobanu: