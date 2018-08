Marina Tauber, cu matura in mana, alunga jurnalisti, de la protestul organizat de partidul Sor: "Mars de aici. Du-te de aici. Ti-am zis odata, mars de aici. La o parte, vreau sa matur aici oleaca" - VIDEO

Totul s-a intamplat la un protest organizat de partidul Sor duminica, 5 august, la Orhei. Tot in acelasi timp si liderii de opozitie au organizat un mars de rezistenta acolo.

Din imaginile postate pe internet se vede cum primarul din Jora de Mijloc, Marina Tauber, care avea o matura in mana se ia de jurnalisti. Intrebata de ce ii alunga, Tauber le-a spus ca asa vrea poporul.

Contactat de Pro TV, purtatorul de cuvant al Partidului Sor, ne-a spus ca daca partidul va avea o reactie, va reveni cu detalii.

Marina TAUBER, PRIMAR JORA DE MIJLOC: "Du-te de aici. Va maturam. E murdar dupa dvs. Noi suntem poporul, duceti-va de aici. Tu sa imi spui mie. "Пошла вон". Du-te de aici. Eu ii tin pe oameni, du-te de aici. Provocatoareo."

"Inchideti camera."





"Protestul s-a terminat."





Anterior, intr-un filmulet postat pe pagina sa de facebook, primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat la puscarie, in dosarul BEM, s-a adresat jurnalistilor, amenintandu-i ca ii va pedepsi pe cei care scriu scarbosenii despre el.

ONG-urile media au condamnat si si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu afirmatiile cu caracter amenintator la adresa jurnalistilor ale primarului de Orhei. Acestea au semnat o declaratie in care i-au sugerat lui Sor ca in cazul in care este nemultumit de activitatea unui jurnalist, sa se planga la Consiliul de presa si sa nu recurga la amenintari. Reprezentantii partidului lui Sor nu au comentat situatia.